بعد 16 عاماً مع الملكي.. راموس يرحل عن ريال مدريد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل سيرخيو راموس البالغ من العمر 34 عامًا، عن النادي.

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم إقامة حفل تكريم وتوديع مؤسسي للكابتن سيرخيو راموس، بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز، يوم غدٍ الخميس، 17 يونيو، الساعة 12:30"

وكان راموس دخل في خلاف شديد مع فلورينتينو بيريز، رئيس نادي العاصمة الإسبانية مدريد، إذ يرغب اللاعب في الحصول على عقد جديد، يضمن بقاءه في سانتياجو برنابيو حتى صيف 2024، بينما تصر إدارة الريال على منحه عامًا واحدًا فقط.

وانضم راموس إلى ريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف عام 2005، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري الإسباني خمس مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني أربع مرات وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات وكأس العالم للأندية أربع مرات.

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