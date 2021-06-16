بالفيديو.. حارس مرمى يسجل هدفا في مرماه بطريقة "كوميدية" في تصفيات المونديال

المصدر: البيان الإلكتروني

موقف طريف شهدته مباراة منتخبي كندا وهايتي فجر اليوم ضمن تصفيات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة إلى للمونديال، والتي انتهت لمصلحة كندا بثلاثية نظيفة، تسجيل هدف عكسي بطريقة "كوميدية".

ومع بداية مجريات الشوط الثاني عندما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي، مرر مدافع هايتي الكرة إلى حارس منتخب بلاده خوسي ديفيرغير الذي أخطأ بالتعامل معها على مرحلتين، وفقاً لروسيا اليوم.

وفشل الحارس في محاولته الأولى لإيقاف الكرة وترويضها، لتمر من بين رجليه وتقترب من خط مرماه، فقرر تشتيتها بيمناه، ولكن قدمه اليسرى كانت أسرع إلى الكرة وأرسلتها إلى معانقة الشباك بطريقة كوميدية وسط ذهول الحارس.

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