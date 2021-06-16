كورونا يحاصر كوبا أمريكا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أول أمس الاثنين اكتشاف 41 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بين لاعبين وأعضاء ببعثات المنتخبات والعاملين بشكل مباشر في بطولة كوبا أمريكا، التي تحتضنها البرازيل حتى 10 يوليو المقبل.

وحتى الآن، تم اكتشاف الحالات المصابة داخل بعثات منتخبات: فنزويلا وكولومبيا وبوليفيا، وبيرو.

ووفقاً للوزارة، من بين الحالات الـ41، هناك 31 بين لاعبين وأعضاء بالمنتخبات، بينما الحالات العشر الأخرى بين العاملين في البطولة، وتم عزلهم جميعا داخل أحد الفنادق بالعاصمة البرازيلية.

ولم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل حول الحالات الجديدة المؤكدة، ولكن تم الكشف عن إصابة 12 عضوا من بعثة المنتخب الفنزويلي، من بينهم 8 لاعبين، وذلك بمجرد وصولهم إلى برازيليا، وف "آس".

كما أضاف بيان الوزارة أنه تم إجراء ألفين و927 مسحة طبية حتى الآن، من بينها أكثر من اختبار لنفس الأشخاص في بعض الحالات.

وتعد البرازيل إحدى أكثر الدول تضررا من تفشي جائحة كورونا، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 488 ألف حالة وفاة، بالإضافة إلى 17.4 مليون إصابة مؤكدة.

وكان منتخب أوروغواي قد خضع أول أمس الاثنين، لاختبارات بي سي أر، للكشف عن أي مصاب بـ«كوفيد-19»، وأعلن الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم أن أعضاء المنتخب خضعوا لاختبار (بي سي أر) للكشف عن أي حالة إصابة بفيروس كورونا، ما جاء قبل 48 ساعة من سفر الوفد إلى البرازيل لخوض البطولة القارية.

وخلال المعسكر التدريبي لخوض آخر مبارياتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للكأس العالم قطر 2022، جاءت نتيجة اختبار لاعب وسط فلامنغو البرازيلي جيورجيان دي أراسكايتا إيجابية، وبعد التعافي خلال أسبوعين، تمكن من الانخراط مرة أخرى مع زملائه للمشاركة في كوبا أمريكا.

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