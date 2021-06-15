شاهد.. حفل تكريم الأرجنتين لمارادونا في كوبا أمريكا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كرمت الأرجنتين، نجمها الأسطوري الراحل دييغو مارادونا، من خلال عرض ضوئي مذهل، قبل المباراة الافتتاحية لمنتخبها في بطولة "كوبا أمريكا" ضد تشيلي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وتوفي رمز كرة القدم عن عمر يناهز 60 عاماً في نوفمبر 2020، ويعتبر أحد أعظم اللاعبين الذين شهدتهم كرة القدم على الإطلاق، وشهدت حياته المهنية الرائعة، قيادته للأرجنتين إلى المجد في نهائيات كأس العالم عام 1986، ويعتبر بطلاً دولياً، وكذلك في الأندية التي لعب لها، ولا سيما نابولي الإيطالي، والذي لعب معه بين عامي 1984 و1991.

ومع أول ظهور رسمي للأرجنتين في بطولة كبرى منذ وفاته، انتهزت الفرصة للإشادة بنجمها الراحل من خلال عرض خفيف عبر ملعب ومقاعد استاد نيلتون سانتوس الأولمبي بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، والذي استضاف مباراتها مع تشيلي.

ونشر حساب بطولة "كوبا أمريكا" على "تويتر"، مقطع الفيديو الخاص بالتكريم، مع عنوان: "شكراً دييغو"، وتعليق: "تحية عاطفية للنجم دييغو أرماندو مارادونا في بطولة أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، للأبد 10".

وتضمن العرض الضوئي، مجموعة من لحظات مارادونا الهامة، بما في ذلك بداية فيلمه الشهير "الحياة هي الحياة"، قبل نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1989، حيث أظهره الرسم المتحرك وهو يتلاعب بالكرة في مجموعات جميع الأندية التي لعب لها.

كما تم تكريم فوزه بكأس العالم 1986 مع الأرجنتين في العرض، من خلال عرض هدفه الفردي المذهل في تلك البطولة ضد إنجلترا، واحتضانه لزميله رمز كرة القدم الأسطورة البرازيلي بيليه، قبل أن ينتهي العرض بصورة تذكارية له وهو يبتسم.

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