غريب يكشف آخر مستجدات مشاركة محمد صلاح مع مصر في الأولمبياد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

نفى شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، ما تردد عن رفض نادي ليفربول الإنجليزي، مشاركة لاعبه النجم المصري محمد صلاح، مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية المقرر انطلاقها 23 يوليو المقبل، في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقال شوقي غريب: "لم يصلنا رد نهائي من ليفربول بشأن مشاركة صلاح من عدمها مع منتخب مصر في الأولمبياد، ولم يبلغنا الاتحاد المصري للكرة، بتلقيه أي ردود بالرفض أو القبول من ليفربول".

وأكد غريب في تصريحاته التليفزيونية مساء أمس، أنه لم تتم مخاطبة أي لاعب كبير للانضمام للمنتخب الأولمبي المصري سوى صلاح، وقال: "عندما نتلقى شيء رسمي سيتم إعلامنا بشكل مباشر، وسنعلن عنه كما سيعلن عنه ليفربول، لأنني أعتقد أن انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي المصري، حدث كبير سينشر في كل وسائل الإعلام العالمية".

وكان المنتخب المصري الأولمبي، قد فاز على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة، في المواجهة الودية التي جرت أول من أمس، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن الاستعدادات التي يخوضها الفريقان للمشاركة في الأولمبياد.

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