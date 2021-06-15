قرعة التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة للمونديال 24 يونيو في كوالالمبور

المصدر: وام

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة قرعة التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لنهائيات مونديال 2022 في 24 يونيو الجاري بالعاصمة الماليزية كوالالمبور عبر تقنية الفيديو.

وأكد الاتحاد الآسيوي في بيانه الصادر أمس أنه سيتم تصنيف المنتخبات الـ12 المتأهلة لهذا الدور إلى 6 مستويات بناء على آخر تصنيف للفيفا في مايو الماضي.

وأكدت حتى الآن 4 منتخبات تأهلها لهذا الدور وهي أستراليا و كوريا الجنوبية و اليابان، إضافة إلى المنتخب السوري، فيما سيتم تحديد المنتخبات الثمانية المتبقية اليوم الثلاثاء على ضوء نتائج مباريات التصفيات.

و سيتم تقسيم المنتخبات الـ12 إلى مجموعتين ليتأهل الأول و الثاني من كل مجموعة لمونديال 2022 بشكل مباشر، بينما يخوض صاحبا المركز الثالث مباراة ملحق تأهيلي.

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