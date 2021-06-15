البرازيل تستهل الدفاع عن لقب «كوبا أمريكا» باكتساح فنزويلا

المصدر: برازيليا - د ب أ

استهل المنتخب البرازيلي لكرة القدم حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية «كوبا أمريكا» بفوز كبير ومستحق 3 - 0 على نظيره الفنزويلي أول من أمس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.

على استاد «ماني غارينشيا» في العاصمة البرازيلية برازيليا، لقن المنتخب البرازيلي نظيره الفنزويلي درساً قاسياً ووجه رسالة قوية لباقي منافسيه في البطولة بالفوز الكبير في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وحسم راقصو السامبا المباراة بثلاثة أهداف سجلها المدافع ماركينوس ونيمار وجابرييل باربوسا في الدقائق 23 و64 من ضربة جزاء و89.

وكان مقرراً إقامة فعاليات هذه النسخة من البطولة العريقة في منتصف العام الماضي، ولكنها تأجلت بسبب تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

كما كان مقرراً أن تقام فعاليات هذه النسخة في الأرجنتين وكولومبيا ولكن الأخيرة انسحبت من تنظيم البطولة قبل أسابيع قليلة ثم تبعتها الأرجنتين.

وإزاء انسحاب البلدين من التنظيم، قرر اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية نقل فعاليات هذه النسخة إلى البرازيل، ما أدى لانتقادات واسعة المدى.

ويزيد عدد المصابين بفيروس «كورونا» في البرازيل، البالغ تعدادها 210 ملايين نسمة، على 4.17 ملايين حالة فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الإصابة بمرض «كوفيد 19» الناجم عن الإصابة بهذا الفيروس أكثر من 486 ألف شخص.

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وقبل ساعات من هذه المباراة الافتتاحية، استدعى منتخب فنزويلا 15 لاعباً جديداً لصفوفه بعد تسجيل العديد من الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

وتبين وجود ثمانية لاعبين بين الحالات التي تأكدت إصابتها بالعدوى، ليتم عزلهم على الفور.

ووفقاً لبيان صادر أول من أمس من قبل وزارة الصحة في برازيليا، فإن لاعبين وأعضاء من الجهاز الفني أصيبوا ولكن من دون أي أعراض ويعزلون أنفسهم، وذكرت الوزارة أيضاً أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» تم إبلاغه بالموقف.

وذكر الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم يوم الجمعة الماضي أن قائد الفريق توماس رينكون، لم يسافر للبرازيل لأنه يعاني أعراض إنفلونزا، وأكد خوسيه بيسيرو مدرب منتخب فنزويلا أن الغيابات أثرت في استعدادات الفريق للبطولة، وأوضح بيسيرو «سننافس بـ11 لاعباً لم يسبق لهم التدريب أو اللعب معاً».

وذكر منتخب بوليفيا أن لديه أربع حالات إيجابية لفيروس كورونا، ومن بينهم ثلاثة لاعبين وعضو في الجهاز الفني، وقرر اتحاد كونميبول تغيير قواعد كوبا أمريكا وألغت الحد الأقصى لاستبدال اللاعبين في القائمة النهائية لكل من فرق البطولة بسبب الجائحة.

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