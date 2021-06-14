موعد مواجهة الإمارات وفيتنام الحاسمة في التصفيات الآسيوية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يخوض المنتخب الوطني الأول، مواجهة حسم الصدارة عندما يتقابل مع فيتنام في الثامنة و45 دقيقة من مساء غدً، على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، وفي نفس التوقيت غداً، تايلاند مع ماليزيا، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ويتصدر منتخب فيتنام ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، مقابل 15 نقطة لمنتخبنا الوطني، و9 نقاط لكل من تايلاند وماليزيا، ونقطة واحدة فقط لإندونيسيا.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، بعد ضمان قطر الفوز بصدارة المجموعة الخامسة، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

الإمارات - فيتنام

يدخل منتخبنا الوطني لقاء فيتنام، بعدما سجل عودة قوية منذ استئناف المنافسة، حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية، وسجل 12 هدفاً خلالها،

ويعول المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، على المهاجم المتألق علي مبخوت، والذي سجل 4 أهداف في آخر 3 مباريات، إلى جانب فابيو دي ليما، والذي سجل 4 أهداف أيضاً، ويعاونهم كايو كانيدو وخلفان مبارك وبندر الاحبابي.

وشهدت المباريات السابقة لمنتخبنا الوطني، فوزه على ماليزيا 2-1، وعلى إندونيسيا 5-0، قبل أن يخسر أمام تايلاند 1-2، وفيتنام 0-1، ثم فاز على ماليزيا 4-0، وعلى تايلاند 3-1، وعلى إندونيسيا 5-0.

وفي المقابل، يدخل منتخب فيتنام المواجهة، ويحتاج لتحقيق التعادل فقط من أجل ضمان الفوز بالصدارة، بعدما حافظ على سجله الخالي من الخسارة في المباريات السبع السابقة، ويواصل الفريق عروضه القوية خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة المدرب الكوري الجنوبي بارك هانغ-سيو، خاصة في ظل تألق اللاعبين الشباب، أمثال نغوين تين لينه ونغوين كوانغ هاي.

وفي مواجهاته السابقة، تعادل منتخب فيتنام مع تايلاند 0-0، قبل أن يفوز على ماليزيا 1-0، وعلى إندونيسيا 3-1، وعلى الإمارات 1-0، ثم تعادل مجدداً مع تايلاند 0-0، وفاز على إندونيسيا 4-0، وعلى ماليزيا 2-1.

المباراة: الإمارات - فيتنام

الملعب: استاد زعبيل بنادي الوصل بدبي

التوقيت: 20:45

القنوات الناقلة: دبي الرياضية- الشارقة الرياضية- أبوظبي الرياضية

تايلاند - ماليزيا

تتقابل تايلاند مع ماليزيا في صراع للحصول على المركز الثالث، وضمان التأهل المباشر إلى تصفيات كأس آسيا، وتحظى المواجهات بين الجارين دائماً بالإثارة والندية، خاصة مع السجل الذين يمتلكانه في بطولات منطقة آسيان.

وكانت المباريات السابقة لمنتخب تايلاند، قد شهدت تعادله مع فيتنام 0-0، قبل أن يفوز على إندونيسيا 3-0، وعلى الإمارات 2-1، ثم خسر أمام ماليزيا 1-2، وتعادل مع فيتنام 0-0، ومع إندونيسيا 2-2، وخسر أمام الإمارات 1-3.

وفي المقابل، فاز منتخب ماليزيا على إندونيسيا 3-2، ثم خسر أمام الإمارات 1-2، وأمام فيتنام 0-1، قبل أن يفوز على تايلاند 2-1، وعلى إندونيسيا 2-0، ويخسر أمام الإمارات 0-4، وأمام فيتنام 1-2.

المباراة: تايلاند - ماليزيا

الملعب: استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي

التوقيت: 20:45

القنوات الناقلة: دبي الرياضية- الشارقة الرياضية- أبوظبي الرياضية

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