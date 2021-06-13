لبنان يخسر من كوريا الجنوبية وينتظر حسابات الوصافة الآسيوية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

خسر منتخب لبنان أمام كوريا الجنوبية 1-2 اليوم الأحد، على ملعب استاد مدينة غويانغ في كوريا الجنوبية، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وتقدم المنتخب اللبناني في الشوط الأول، عبر هدف سوني سعد في الدقيقة 13، قبل أن يرد منتخب كوريا الجنوبية بهدفين عن طريق سونغ مين-كيو في الدقيقة 51، وسون هيونغ-مين في الدقيقة 66 من ضربة جزاء.

وابتعد منتخب كوريا الجنوبية في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، مقابل 10 نقاط للبنان، و6 لتركمانستان ولا شيء لسريلانكا، في حين كان منتخب كوريا الشمالية، قد أعلن انسحابه من التصفيات بسبب جائحة «كوفيد 19».

وحصل منتخب كوريا الجنوبية، على بطاقة التأهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم، في حين ينتظر المنتخب اللبناني تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.

وبادر المنتخب الكوري للهجوم في بداية المباراة، ولكن منتخب لبنان سجل هدف التقدم في الدقيقة 13، بعدما خطف محمد قدوح الكرة من كيم موون-هوان في الجهة اليسرى، ومرر إلى محمد حيدر الذي أرسل تمريرة عرضية وصلت إلى سوني ليتخلص من كيم يونغ-غوون، ويسدد كرة ارتطمت بالقائم وتابعت طريقها داخل الشباك.

وكاد المنتخب الكوري أن يسجل التعادل في الدقيقة 25، بعدما مرر سونغ مين-كيو الكرة إلى سون هيونغ-مين في مواجهة المرمى ليسدد من فوق الحارس مهدي خليل، ولكن المدافع ماهر صبرة تدخل في اللحظة الأخيرة ليبعد الكرة قبل عبور خط المرمى، وضاعت فرصة ثانية للكوريين إثر ركلة مرة مباشرة نفذها سون، وحاول هوانغ وي-جو متابعتها في مواجهة المرمى، ولكنه لم ينجح في الوصول للكرة.

واستمرت محاولات أصحاب الأرض في الشوط الثاني، فسدد هوانغ محاولة تصدى لها حارس لبنان، ثم أبعد قدوح محاولة بارك جي-سو من على خط المرمى، وأثمر الضغط الكوري عن تسجيل هدف التعادل إثر ركلة ركنية نفذها سون، وارتقى لها سونغ ليحولها برأسه في الشباك بالدقيقة 51.

ثم جاء الهدف الثاني لكوريا الجنوبية في الدقيقة 66 عبر ضربة جزاء، احتسبت نتيجة لمس جوان العمري للكرة بيده داخل المنطقة، ونفذها سون بنجاح، وحاول المنتخب اللبناني معادلة النتيجة من جديد، ولكنه لم ينجح في تشكيل خطورة على مرمى كوريا الجنوبية في الدقائق المتبقية.

وكانت المباريات السابقة لمنتخب لبنان، قد شهدت فوزه على تركمانستان 2-1، وعلى سريلانكا 3-0، قبل أن يتعادل مع كوريا الجنوبية 0-0، ويفوز على سريلانكا 3-2، ثم خسر أمام تركمانستان 2-3، وفي المقابل فاز منتخب كوريا الجنوبية على تركمانستان 2-0، وعلى سريلانكا 8-0، قبل أن يتعادل مع لبنان 0-0، ويفوز على تركمانستان 5-0، وعلى سريلانكا 5-0.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، بعد ضمان قطر الفوز بصدارة المجموعة الخامسة، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

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