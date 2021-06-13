هجوم كبير على محمد صلاح بسبب صورة والنجم يحذفها

المصدر: البيان الإلكتروني

شن رواد مواقع التواصل تويتر، هجوما كبيرا على نجم المنتخب المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي بسبب صورة نشرها على حسابه، بعد سقوط لاعب الدنمارك كريستيان إريكسن خلال مباراة فريقه أمام فنلندا ببطولة أمم أوروبا 2020.

وسقط إريكسن، لاعب وسط منتخب الدنمارك خلال مباراة فريقه أمام فنلندا في بطولة أمم أوروبا 2020، مما أثار تعاطفا عالميا معه، حيث ظن الجميع وفاته في البداية، لكنه استفاق بعد إنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب.

صورة محمد صلاح

لم تمر ساعة على تغريدة محمد صلاح التي نشر فيها صورة له من إجازته التي يقضيها في مدينة الغردقة المصرية على شواطئ البحر الأحمر، إلا ووجد وابلا من الانتقادات من متابعيه على موقع تويتر.

تعاطف عالمي

وانتقدت الجماهير موقف صلاح، خاصة بعد تعاطف نجوم كرة القدم في العالم مع سقوط إريكسن مثل كريستيانو رونالدو ورياض محرز ورحيم سترلينغ وغيرهم، بينما ظهر صلاح مبتسمًا على أحد القوارب في مدينة الجونة.

الهجوم على اللاعب الشهير أجبره على حذف الصورة، مراعاة لمشاعر الجماهير التي هالها وأفزعها مشهد سقوط إريكسن.

وظهر صلاح في الصورة مفتول العضلات ويرتدي سروالا قصيرا، وهو يجلس على قارب بحري.

وعقب سقوط إريكسن، توقفت المباراة، لكن تقرر لاحقا استئنافها، وفازت فنلندا بهدف نظيف على الدنمارك.

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