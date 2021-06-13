كوبا أمريكا.. «حرب النجوم» تنطلق الليلة

المصدر: مونتيفيديو - أ ف ب

تنطلق مسابقة كوبا أمريكا لكرة القدم الليلة (الواحدة بعد منتصف ليل الإمارات) في البرازيل على وقع «حرب النجوم» بين البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي اللاهثين خلف تتويج قاري أوّل بعد سقطات مونديالية. وستكون ضربة البداية بين منتخبي البرازيل وفنزويلا في ملعب «ماني-غارينشا» في العاصمة برازيليا بينما تقام المباراة النهائية على ملعب «ماراكانا» الشهير 10 يوليو المقبل.

وأصيب 12 فرداً في صفوف منتخب فنزويلا، بينهم لاعبون وعاملون في الجهاز الفني، بفيروس «كوفيد 19» كما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس، عشية المواجهة ضد البرازيل في المباراة الافتتاحية.

وتعالت الأصوات المندّدة بإقامة الكأس في البرازيل التي ترزح تحت وطأة جائحة «كوفيد 19»، بعدما وافقت على الاستضافة عقب اعتذار كولومبيا والأرجنتين المضيفتين السابقتين بسبب كورونا وتزامنة مع اضطرابات واحتجاجات اجتماعية. وكانت السلطات البرازيلية وافقت على استضافة النسخة الـ 47 من البطولة، على الرغم من كونها ثاني أكثر البلدان تضرراً من جائحة فيروس كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات 477 ألفاً.

وفي ظل هذه الأجواء الخاصة، سيحاول نجم وقائد برشلونة الإسباني ميسي أن يتغلب على النحس الذي يلاحقه في المباريات النهائية للبطولة القارية الّتي خسرها في 3 مناسبات أعوام 2007 و2015 و2016، وفي المرتين الأخيرتين أمام المنافس ذاته (تشيلي) وبالسيناريو ذاته (ركلات الترجيح).

وعلى الصعيد الشخصي، يتشابه مسار ميسي ونيمار حيث لم يفز أي منهما بأي لقب عالمي كبير مع منتخبيهما، علماً أن نجم باريس سان جرمان وزميل ميسي السابق في برشلونة كان قد غاب عن التتويج في عام 2019 بسبب الإصابة.

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