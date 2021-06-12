سانشيز يغيب عن مواجهة الأرجنتين في كوبا أميركا

المصدر: أ ف ب

يغيب مهاجم منتخب تشيلي ألكسيس سانشيز عن صفوف فريقه في المواجهة ضد الأرجنتين المقررة الإثنين المقبل في بطولة اميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا اميركا)، بعد تعرّضه لإصابة عضلية خلال التمارين اليوم السبت قد تبعده عن جميع مباريات دور المجموعات.

واصدر الاتحاد التشيلي بيانا "تعرّض ألكسيس سانشيز لاصابة عضلية. وقت التعافي من إصابة مماثلة يتخطى الدور الاول من مسابقة كوبا اميركا. سيتابع اللاعب عملية تعافيه في تشيلي مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني".

ويعتبر سانشيز لاعبا محوريا في صفوف منتخب بلاده حيث ساهم في تتويجه بطلا للقارة مرتين عامي 2015 بتسجيله ركلة الترجيح الحاسمة في مرمى الارجنتين بطريقة "بانينكا" في المباراة النهائية و2016.

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