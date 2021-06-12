محمد صلاح يوجه رسالة لجماهيره بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب

المصدر: وكالات

وجه النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول، رسالة الشكر لمتابعيه وجماهيره الذين صوتوا له، عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب في الموسم (2020-2021) للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه على "انستغرام" ، صورة اختياره لاعب الموسم وفقا لما أعلنته رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، وعلق قائلا: "شكراً لكل شخص قام بالتصويت لي".

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، "الجمعة"، حصول محمد صلاح نجم ليفربول، على لقب جائزة أفضل لاعب في الموسم المنصرم بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حصل على النسبة الأعلى من أصوات الجماهير، التي شاركت في الاستفتاء.

واحتل محمد صلاح نجم ليفربول وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 22 هدفاً، خلف منافسه هاري كين نجم توتنهام، بفارق هدف وحيد.

اقرأ ايضاً:

محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز