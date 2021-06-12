بالفيديو.. ليفربول يتغنى بمحمد صلاح

المصدر: وكالات

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الانجليزي، على "تويتر"، فيديو لهدف نجمه المصري محمد صلاح في مرمى فريق أتلانتا الإيطالي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وعلق على الفيديو بعبارة: "هناك وجهة واحدة عندما يلعب محمد صلاح الكرة بقدمه اليسرى".

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث "للريدز" في مرمى أتالانتا (5-0) في الجولة الثالثة من دور المجموعات في أبطال أوروبا، وذلك بعد هجمة مرتدة نموذجية وصلت الكرة إلى "الفرعون" في منتصف ملعبه، لينطلق بسرعة كالبرق نحو مرمى الفريق الإيطالي، وتلاعب بأحد المدافعين قبل أن يرسل الكرة في الشباك بتسديدة قوية بقدمه اليسرى.

كما نشر صورة صلاح، معلناً فوزه بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز، "الجمعة"، بحسب تصويت الجماهير.

يذكر أن محمد صلاح أنهى الموسم المنصرم هدافا لـ "الريدز" بتسجيله 31 هدفاً خلال 51 مباراة في جميع البطولات، كما احتل المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 22 هدفاً، متأخراً بهدف وحيد عن الهداف هاري كين، مهاجم توتنهام.

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