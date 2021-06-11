فيتنام يهزم ماليزيا ويتمسّك بالصدارة

المصدر: دبي- عدنان الغربي - تصوير - إبراهيم صادق

واصل منتخب فيتنام سلسلة انتصاراته وتغلب على نظيره الماليزي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة للتصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 للمجموعة السابعة على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وبهذه النتيجة رفع "التنين الذهبي" رصيده إلى 17 نقطة في صدارة المجموعة السابعة بفارق نقطتين عن منتخبنا الوطني وجاء منتخب تايلاند في المركز الثالث بـ9 نقاط ومنتخب ماليزيا في المركز الرابع بـ9 نقاط ومنتخب أندونيسيا في المركز الأخير بنقطة واحدة، وستحسم مواجهة منتخبنا الوطني وفيتنام الثلاثاء المقبل لحساب الجولة الأخيرة، على استاد زعبيل، صدارة هذه المجموعة.

وافتتح منتخب فيتنام التسجيل برأسية نغوين تيان لينه في الدقيقة 27 وسيطر على أحداث الشوط الأول وتميز لاعبوه بالسرعة في المقابل ظهر المنتخب الماليزي بمستوى متواضع وهدد مرمى فيتنام في مناسبات قليلة أبرزها رأسية محمد أحمد التي حولها حارس مرمى "التنين الذهبي" بصعوبة إلى الركنية.

وبالرغم من أفضلية المنتخب الفيتنامي في الشوط الثاني إلا المنتخب الماليزي نجح في إدراك التعادل بواسطة غويلهرم من ضربة جزاء في الدقيقة 73 لكن "التنين الذهبي" نزل بثقله إلى الهجوم وحصل على ضربة جزاء حولها كيو نغوك هاي إلى هدف ثان في الدقيقة 83.

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