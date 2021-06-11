الأبيض يمطر مرمي إندونيسيا بخماسية وحسم التأهل الثلاثاء

المصدر: دبي - العوضي النمر - تصوير - سالم خميس

إحتاج منتخب الامارات الوطني "الأبيض" إلي 23 دقيقة لفك شفرة نظيره الاندونيسي، الذي لجأ للتكتل بكامل صفوفه في بداية مباراته أمام منتخبنا الذي حقق فوزاً كبيراً بخمسة أهداف دون مقابل سجلها، علي مبخوت هدفين ق 23 48، وليما هدفين ق 27 55، وتيغالي 85 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب نادي الوصل في دبي في الجولة الثالثة من مباريات الدور الثاني للمجموعة السابعة للتصفيات الأسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس اسيا 2023، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة السابعة التي يتصدرها فيتنام برصيد 17 نقطة بعد فوزه أمس علي ماليزيا بهدف مقابل هدف وتبقى موقعة الحسم بين الفريقين الثلاثاء المقبل.

أشرك المدرب مارفيك عناصر التشكيلة السابقة والمكونة من، علي خصيف، محمود خميس، وليد عباس، شاهين عبدالرحمن، بندر الأحبابي، علي سالمين، عبدالله رمضان، خلفان مبارك، كايو، فابيو ليما، علي مبخوت، واستهل المنتخب المباراة بالضغط علي الدفاع الاندونيسي سعيا لإدراك هدف مبكر يمنح المنتخب الأفضلية، ولاحت عدة فرص ولكنها وقفت أمام تكتل الفريق الإندونيسي بالكامل لامتصاص اندفاع الأبيض، ولكن ما يميز المنتخب تقدم الظهيرين محمود خميس وبندر الأحبابي مما عزز من القوة الهجومية للفريق.

وبعد مرور 23 دقيقة نجح الأبيض في فك شفرة المنتخب الإندونيسي المتكتل، ومن تسديدة لخلفان مبارك ترتد من الحارس الاندونيسي لتجد علي مبخوت المتابع لم يجد صعوبة في إيداعها المرمي مسجلا الهدف الأول للأبيض، ولم تمر 4 دقائق حتى رفع محمود خميس كرة من جهة اليسار لتجد فابيو ليما الذي لم يتوانى في تسديدها بالرأس قوية داخل المرمي محرزا ًالهدف الثاني.

بعد تسجيل منتخبنا لهدفين في مرمي إندونيسيا هاجم الضيوف بسرعتهم المعهودة، حيث لا يوجد ما يخسروه ومن هجمة مرتدة لمست الكرة يد وليد عباس، واحتسب الحكم ركلة جزاء يتصدى لها اللاعب ايفان ديماس ولكن علي خصيف يتصدى للركلة منقذا شباكه من هدف مؤكد، ويساهم في رفع معنويات لاعبيه.

مع بداية الشوط الثاني واصل الأبيض الهجوم من أجل تعزيز فوزه ومن كرة تقدم بها خلفان مبارك أفضل لاعبي الفريق لتتم عرقلته من دفاع إندونيسيا ويتصدى علي مبخوت للركلة ويسجل الهدف الثالث للأبيض بعد 48 دقيقة، والهدف رقم 76 للمباريات الدولية والعاشر في التصفيات الاسيوية

وبعد 55 دقيقة رفع الظهير المتقدم محمود خميس كرة بالمقاس علي رأس فابيو ليما الذي لم يتوانى في تسديدها بالراس داخل الشباب الإندونيسية، محرز الهدف الرابع للأبيض والخامس له بالتصفيات. حيث صنع الفارق في أداء المنتخب بشكل كبير، وبعد ان اطمان المدرب مارفيك لفوز الأبيض أشرك محمد جمعة وماجد حسن وخليفة الحمادي وتيغالي وحسن المحرمي بديلا عن كايو وعبد الله رمضان وشاهين عبد الرحمن وعلي مبخوت ووليد عباس، وبعد مشاركة تيجالي سجل الهدف الخامس للأبيض ق 85 وأول أهدافه الرسمية مع الأبيض.

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