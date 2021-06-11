بحكم قضائي.. إنطلاق "كوبا أمريكا" في البرازيل الأحد

المصدر: أ ف ب

منحت المحكمة العليا البرازيلية أمس الخميس الضوء الأخضر لإقامة بطولة كوبا أمريكا بعد يوم طويل من جلسات استماع بشأن طلبَين مقدمَين إليها لمنع إقامة البطولة القارية في البلاد.

وصوّت 6 قضاة من أصل 11 خلال جلسة استثنائية افتراضية للمحكمة، وستنطلق بالتالي البطولة التي تضم 10 منتخبات، الأحد على أن تستمر حتى 10 يوليو، وهي كانت مقررة أصلاً في كولومبيا والأرجنتين لكن الأولى استبعدت بسبب الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة، والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا.

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