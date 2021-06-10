فينالدوم يوقع لباريس سان جيرمان مقابل 9.5 مليون يورو

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم مع باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث أعلن النادي عن اتمام الصفقة رسمياً بعقد يمتد حتى 2024، وذلك في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن ليفربول.

وعبر فينالدوم بعد توقيع العقد عن سعادته بالانضمام إلى الفريق الفرنسي، مشيراً إلى أنه واحد من أفضل الفرق في أوروبا.

وقال: أنا مقتنع أننا نستطيع معا، ومع مشجعينا، الوصول إلى أماكن أبعد وأفضل".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن اللاعب قريب من برشلونة،، إلا أنه خالف التوقعات واختار الانضمام إلى فريق باريس سان جيرمان مقابل 9.5 مليون يورو سنوياً وهو ضعف الراتب الذي كان يتقاضاه في ليفربول تقريباً.

ولعب فينالدوم 237 مباراة على مدى 5 مواسم مع ليفربول، وساعد الريدز على الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2019 والدوري الإنجليزي العام الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز