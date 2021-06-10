ما سر غياب زوجة محمد صلاح وابنتيه عن إجازته في مصر؟

المصدر: البيان الإلكتروني

غابت زوجة النجم المصري محمد صلاح وابنتاه مكة وكيان عن إجازة النجم الكبير في مصر ما أثار تساؤلات بين عشاق هداف ليفربول الإنجليزي.

ويقضي صلاح إجازته في مصر على شواطئ الغردقة، بأحد المنتجعات في المدينة الساحلية العالمية «الجونة»، حيث اختار منتجعا سياحيا ظهر فيه مع عدد كبير من المصريين هناك، ولكن لم تظهر معه زوجته «ماجي»، أو ابنتيه مكة وكيان، وهو ما جعل جمهور اللاعب يتساءل عن مكان أسرته، ولماذا لم تظهر معه بناته في الصور.

بحسب مصدر مقرب من الأسرة، فإن «ماجي» غابت بالفعل عن إجازة محمد صلاح الصيفية بمصر، حيث قضى عدة أيام بمدينة العلمين في الساحل الشمالي، ثم انتقل إلى مدينة الغردقة ومكث بالجونة شمال المدينة، ومنها إلى جزيرة «بيوض»، المكان المفضل لديه لقضاء إجازته على شواطئ الغردقة، داخل فيلا خاصة، برفقة اثنين من أصدقائه، وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

وقال مصدر مقرب من «صلاح»، إن زوجته ماجي وابنتيه لم يغادرن إنجلترا من الأساس، ولا يقضين معه الإجازة الحالية، وهذا هو سر غيابهن عن معظم الصور التي ظهر فيها محمد صلاح مع جمهور ومحبيه، وعاشقي كرة القدم من المصريين الذين يعتبرونه مثلا أعلى لهم.

ويبدأ يوم محمد صلاح بمغادرة فيلا الإقامة في حوالي الساعة الحادية عشر صباحا، ثم التوجه إلى مارينا الجونة بمنطقة «أبو تيج»، ليبدأ رحلته على متن لنش خاص بأحد أصدقائه المقربين، إلى جزيرة «بيوض» القريبة من شواطئ الجونة، برفقة اثنين من أصدقائه وسط حراسة خاصة.

ونشر صلاح، في إطار ترويجه للسياحة المصرية، صورة له على متن يخت في أحد الشواطئ بالغردقة، كما نشر فيديو قصيرا للشاطئ، عبر حسابه على «انستجرام»، مرفقاً بعلم مصر.

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