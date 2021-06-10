بسبب هاري كين .. محمد صلاح يرفض التجديد مع ليفربول

المصدر: وكالات

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي لربط الدولي المصري محمد صلاح نجم النادي وهدافه بعقد جديد هذا الصيف تحسبًا لرحيله بعد نهاية عقده، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين البارزين بالفريق.

ونشر موقع «ليفربول إيكو» تقريرًا أكد خلاله أن النادي الإنجليزي لديه قائمة من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم خلال الفترة المقبلة أولهم فابينو وأليسون وسيجري الثنائي البرازيلي محادثات التجديد مع النادي بمجرد عودتهما من بطولة كوبا أمريكا المقرر انطلاقها الأحد المقبل.

يأتي بعدهما حارس المرمى الألماني كيليهر والهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي أرنولد والأسكتلندي روبرتسون بالإضافة إلى النجم محمد صلاح.

وبحسب التقرير، 9 لاعبون في ليفربول تنتهي عقودهم في عام 2023 أي بعد موسمين ولذلك الوضع أصبح أكثر إلحاحًا على ليفربول في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأندية في جميع أنحاء أوروبا وانتظارهم للاعبين الذين تنتهي عقودهم للتعاقد معهم مجانا.

وأضاف التقرير، أن جانلويجي دوناروما وممفيس ديباي وسيرجيو راموس هم ثلاثة أسماء فقط تنتهي عقودهم هذا الصيف، في حين غادر سيرجيو أجويرو مانشستر سيتي بدون مقابل، يجب أن يفكر في مستقبل الفريق في غضون أربع سنوات على سبيل المثال، لو كنت محمد صلاح ما كنت سأوقع عقدًا جديدًا، لأنك ستتحلى بالسخافة.. «انظر إلى هاري كين لقد وقع عقدًا طويلاً يبعث على السخرية ويقول الآن إنه يريد مغادرة النادي. حظًا سعيدًا في القيام بذلك.. إذا كان هؤلاء اللاعبون حكماء وينظرون إلى ما يحدث للآخرين في جميع أنحاء أوروبا، فمن المنطقي إنهاء عقدك.. اللاعبون سخيفون إذا ربطوا أنفسهم بعقود طويلة الأجل.. إذا كنت تتعامل مع هذا المستوى من اللاعبين فهذا منطقي جدا، بدلًا من الوقوع في موقف هاري كين حاليًا».

وقام هاري كين بتجديد تعاقده مع توتنهام عام 2018 لمدة 6 مواسم تنتهي عام 2024 ويتقاضى خلال تلك الفترة 90 مليون جنيه استرليني.

الأندية الآن غير قادرة على فرض رسوم نقل كبيرة كما كان، حتى ذلك يحدث مع المنفقين الكبار السابقين مثل برشلونة وريال مدريد بسبب القصور في الناحية الاقتصادية.

يمنح هذا اللاعبين القوة ويجعل من الأهمية أن يتمكن ليفربول من ربط هؤلاء النجوم في هذا الصيف بدون الانتظار لموسمهم الأخير خاصة في حالة النجم محمد صلاح الذي سيرفض تجديد تعاقده لفترة طويلة حتى لا يقع في خطأ هاري كين.

هذا يجعل الأمور صعبة بالنسبة لـ ليفربول أثناء محاولتهم السير في طريق ذكي إلى الأمام، إذا كان المستقبل هو المزيد من الانتقالات المجانية، فسيتعين على يورجن كلوب وإدواردز وزملائهم التكيف مع الوضع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز