البرازيل ترحّل نجم الغولف كابريرا إلى الأرجنتين للمحاكمة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تم ترحيل لاعب الغولف الأرجنتيني أنخيل كابريرا (51 عاماً)، بطل بطولة أمريكا المفتوحة السابق للماسترز، من البرازيل التي هرب إليها منذ أغسطس الماضي، إلى موطنه لمحاكمته بتهمة العنف ضد شركاء سابقين.

وأظهرت صورة أن كابريرا، يرتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص، بينما كانت الشرطة تقيّد يديه بالأصفاد.

ويواجه كابريرا، اتهامات بالاعتداء بالضرب، والتسبب في إصابات طفيفة، والتهديدات والسرقة، من زوجته السابقة سيلفا ريفاديرو، وصديقته سيسيليا توريس، حيث تقدمت السيدتان بشكوى رسمية بذلك في ديسمبر عام 2016.

وتم وضع كابريرا، على قائمة الإنتربول الحمراء، بعد هروبه إلى البرازيل، وقالت المدعية لورا باتيستيلي، إن كابريرا سيقدم للمحاكمة في القضية التي كانت تقودها في الأول من يوليو المقبل، فيما لا تزال مزاعم أخرى قيد التحقيق.

وبرز كابريرا إلى الصدارة في عام 2007، عندما تفوق على تايجر وودز وجيم فوريك، ليفوز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها لاعب غولف من أمريكا الجنوبية ببطولة ميجور.

وتبع ذلك في عام 2009، بالفوز في بطولة الماسترز في أوغوستا، وكاد يكرر هذا العمل الفذ بعد 4 سنوات، حيث خسر في مباراة فاصلة أمام آدم سكوت، ولعب بشكل تنافسي آخر مرة في عام 2020، وأنهى مسيرته مع 52 فوزاً في بطولات الغولف.

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