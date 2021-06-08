رغم العطلة الصيفية..محمد صلاح يواصل تدريباته في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

رغم العطلة الصيفية إلا أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اصر على مواصلة تدريباته للحفاظ على لياقته البدنية.

وشارك النجم المصري متابعينه صورة له على حسابه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي "إنستغرام" وهو يؤدي التدريبات داخل صالة الجيم، حيث يقضي الفرعون المصري اجازته السنوية في مصر.

وفرض محمد صلاح نفسه كأحد أبرز اللاعبين في القارة الأوروبية العجوز منذ احترافه في سويسرا رفقة فريق بازل قبل عدة سنوات، وحتى وصوله لقمة الهرم الكروي مع فريق ليفربول، والتتويج ببطولتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جناح ليفربول المهاجم 22 هدفا وصنع 5 في 37 مباراة بالدوري وساعد فريقه في انتزاع المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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