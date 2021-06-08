موعد مباراة منتخب الإمارات وإندونيسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

يلتقي منتخب الإمارات الأول لكرة القدم مع منتخب إندونيسيا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 8:45 دقيقة على ملعب استاد زعبيل بنادي النصر بدبي، ضمن منافسات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وتقوم القنوات الرياضية المحلية بنقل مباريات منتخب الإمارات وهي دبي الرياضية، والشارقة الرياضية، وأبوظبي الرياضية، وذلك بعد أن نال اتحاد الكرة الإماراتي حقوق البث التلفزيوني لمباريات المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة من قبل الاتحاد الآسيوي.

ويسعى منتخب الإمارات إلى إعتلاء صدارة المجموعة السابعة بعد أن نجح في فض الشراكة على المركز الثاني، بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف على نظيره التايلاندي يوم الإثنين الماضي، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 12 نقطة، ويعتلي منتخب فيتنام صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين عن منتخبنا الوطني، بينما يقبع المنتخب الإندونيسي في ذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

الجدير بالذكر، إنه يتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

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