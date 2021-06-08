محمد صلاح مُرشح لجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين ترشيح الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول لجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي للدوري الإنجليزي والتي سيصوت عليها الجمهور.

وضمت قائمة المرشحين للجائزة: محمد صلاح، هاري كين مهاجم توتنهام، ومهاجم أستون فيلا، أولي واتكينز، وصانع ألعاب مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز، ومهاجم ليدز يونايتد، باتريك بامفورد، ونجم مانشستر سيتي، كيفن دي بروين.

وفرض محمد صلاح نفسه كأحد أبرز اللاعبين في القارة الأوروبية العجوز منذ احترافه في سويسرا رفقة فريق بازل قبل عدة سنوات، وحتى وصوله لقمة الهرم الكروي مع فريق ليفربول، والتتويج ببطولتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز.

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