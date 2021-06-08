"الفيفا" يحتفي بلاعب هندي تفوق على ميسي

المصدر: البيان الالكتروني

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" بانجاز سونيل تشيتري أسطورة كرة القدم الهندية بعد نجاحه في تسجيل 74 هدفاً دولياً محتلاً بذلك وصافة قائمة الهدافين الدوليين خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر بـ103 هدفاً، بينما يحتل النجم الإماراتي علي مبخوت المركز الثالث برصيد 73 هدفاً يليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 72 هدفاً دولياً.

ونشر حساب الاتحاد الدولي "فيفا" المخصص لتغطية أخبار كأس العالم في "تويتر"، فيديو للاعب تشيتري وهو يحتفل بإنجازه ويتلقى التهاني عقب مباراة منتخب بلاده ضد بنغلاديش خلال مباراة جمعت المنتخبين أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023..

وعلق حساب "الفيفا"، قائلاً:" لدى تشيتري الآن أهدافاً أكثر من ميسي.

وسجل تشيتري، البالغ عمره 37 عاما، هدفي فوز الهند على بنغلاديش خلال مباراة جمعت المنتخبين أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

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