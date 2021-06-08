قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم تخلو من ميسي ورونالدو ومبابي وصلاح

المصدر: وام

شهدت قائمة أغلى اللاعبين سعرا في القيمة السوقية مفاجآت مدوية بعدما خرج من قائمة اللاعبين العشرة الأغلى في العالم لأول مرة الرباعي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكليان مبابي ومحمد صلاح بشكل جماعي وفقا لتقديرات المركز الدولي للدراسات الرياضية " CIES " الصادرة أمس.

واحتل فيل فودن لاعب مانشستر سيتي الصاعد المركز الأول بسعر 190 مليون يورو كأغلى لاعب في الملاعب فيما حل ثانيا لاعب مانشستر يونايتد ماسون غرينوود الذي بلغت قيمته السوقية 178 مليون يورو.

بينما احتل المركز الثالث ماركوس راشفورد مهاجم مانشيستر يونايتد، بقيمة سوقية تقترب من 160 مليون يورو يليه اللاعب النرويجي ايرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند في المركز الرابع بقيمة سوقية 155 مليون يورو.

وفي المركز الخامس جاء البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بقيمة سوقية 154 مليون يورو، ثم فرانكي دي يونج لاعب برشلونة بقيمة سوقية 138 مليون يورو في المركز السادس، ثم بيدري لاعب برشلونة في المركز السابع بقيمة سوقية 133 مليون يورو.

وجاء ألفونسو ديفيز في المركز الثامن بسعر 131 مليون يورو، والبرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد في المركز التاسع بمبلغ 127 مليون يورو، وأخيرا ماسون ماونت لاعب تشيلسي في المركز العاشر بقيمة سوقية تبلغ 123 مليون يورو.

ويعتمد المركز في تحديد القيمة السوقية للاعبين على عدة عوامل أهمها مدة العقد، والسن، ووضع فريقه على المستوى الدولي، وتطور مستواهم.

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