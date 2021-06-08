مهاجم شتوتجارت يلعب تحت اسم وتاريخ ميلاد مزيفين

المصدر: د ب ا

كشف سيلاس وامانجيتوكا لفريقه شتوتجارت الألماني لكرة القدم مؤخرا، عن وقوعه كضحية للاحتيال من وكيله السابق، وأن وامانجيتوكا ليس اسمه الحقيقي.

وذكر شتوتجارت في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الاسم الحقيقي للاعب هو سيلاس كاتومبا مفومبا، كما أن تاريخ ميلاده ليس صحيحا، ووفقا لبيان النادي الألماني فإن سيلاس ولد في السادس من أكتوبر عام 1998 في العاصمة الكونغولية كينشاسا كما أنه يبلغ من العمر 22 عاما أي أكبر بعام واحد من مما هو معروف عنه.

ويقال إن الهوية المزيفة لمهاجم شتوتجارت تم اختلاقها من وكيله السابق، والذي سمح له بالعيش معه في العاصمة الفرنسية باريس، حينما كان عمره 19 عاما، ووفقا للاعب فإنه أيضا غير اسمه وتاريخ ميلاده.

ويشك شتوتجارت في أن القيام بهذا الأمر لإنهاء تواصل اللاعب مع ناديه الأصلي في الكونغو، وكذلك لزيادة اعتماد سيلاس على وكيله.

وأوضح النادي أنه على تواصل مع رابطة الدوري الألماني والاتحاد الألماني للعبة حول تلك المسألة، مبديا عدم تخوفه من أي عواقب حول اللاعبين.

وبعد إجراء تقييم قانوني للواقعة، فمن المفترض أن رخصة سيلاس للعب لا تزال سارية، كما أن شتوتجارت يتوقع حصول لاعبه على رخصة جديدة باسمه الحقيقي في الوقت المناسب.

وقال سيلاس: "لقد كنت أعيش في حالة من الخوف الدائم في السنوات الماضية، وكنت قلقا للغاية على عائلتي في الكونغو، كان من الصعب علي أن أكشف عن قصتي".

وكان سيلاس قد انضم إلى شتوتجارت قادما من فريق باريس إف سي المشارك في الدرجة الثانية في عام 2019.

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