منتخب يشارك في تصفيات المونديال بدون حارس مرمى

المصدر: البيان الإلكتروني

لعب منتخب قرغيزستان لكرة القدم، أمس الاثنين، مباراة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بمدافع في مركز حراسة المرمى، وذلك بعد إصابة ثلاث حراس بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وخضوعهم للعزل المنزلي.

وقد لعب مدافع منتخب قرغيزستان إيزار أكماتوف في مركز حارس المرمى، واستقبلت شباكه هدفًا واحدًا في المباراة أمام منغوليا،والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، بحسب (آس).

وقد سجل الهدف الوحيد أويونباتارين مجيدوري في الدقيقة 34، في المباراة التي أقيمت التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويحتل منتخب قيرغيزستان المركز الثالث في منافسات المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بعدما لعب ست مباريات، أما منغوليا فيحل في المركز الخامس برصيد ست نقاط.

ويشار إلى أن منتخب اليابان يحل في المركز الأول بترتيب المجموعة السادسة برصيد 21 نقطة، بعدما لعب 7 مباريات وحقق العلامة الكاملة.

صعد المنتخب الياباني إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم التي ستقام في قطر 2022، كما تأهل لنهائيات كأس آسيا في الصين 2023.

وتتأهل المنتخبات المتصدرة للمجموعات الثمانية في التصفيات مباشرة إلى الدور الثالث، والذي من المقرر أن يبدأ في سبتمبر المقبل، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

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