شاهد.. حارس "بديل" يقود أمريكا للتتويج بكأس الكونكاكاف

المصدر: البيان الإلكتروني

قاد حارس مرمى منتخب أمريكا إيثان هورفاث بلاده إلى التتويج بلقب بطل دوري أمم "الكونكاكاف" على حساب نظيره المكسيكي بفوزه عليه (3-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الاثنين.

وأنقذ إيثان هورفاث المنتخب الأمريكي من الهزيمة في الوقت القاتل، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع للوقت الأصلي للمباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (2-2)، بتصديه لكرة ببراعة لكرة صاروخية سددها أحد اللاعبين المكسيكيين من داخل منطقة الجزاء.

ومن ثم تصدى حارس المرمى البالغ من العمر 25 عاما، لركة جزاء في الوقت القاتل أيضا، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الثاني، لينقذ فريقه من هدف التعادل، وبالتالي اللجوء إلى ركلات "الحظ" الترجيحية.

وساهم إيثان هورفاث ببراعته في الذود عن مرماه مساهمة كبيرة في تتويج منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بلقب بطل النسخة الأولى لدوري أمم "الكونكاكاف" لكرة القدم.

يذكر أن هورفاث دخل بديلا للحارس الأساسي في منتخب الولايات المتحدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز