فيتنام تقسو على إندونيسيا برباعية وتعزز صدارتها الآسيوية

المصدر: دبي - ايهاب زهدي- تصوير - ابراهيم صادق

عزز منتخب فيتنام صدارته للمجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، بعد فوزه على إندونيسيا بأربعة أهداف نظيفة في مباراتهما مساء اليوم، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وسجل أهداف فيتنام لاعبيه نغوين تين لين في الدقيقة 51، ونغوين كوانغ هاي (هدفان) في الدقيقتين 62 و67، وفوفان تان في الدقيقة 74، ورفعت رصيدها إلى 14 نقطة في المركز الأول، بينما بقي رصيد إندونيسيا عند نقطة واحدة، وبقيت في المركز الخامس الأخير في ترتيب المجموعة السابعة.

حاصر منتخب فيتنام، منافسه في نصف ملعبه طوال الشوط الأول، وساعده التكتل الدفاعي الصريح الذي لعب به منتخب إندونيسيا، وعاب الأداء الخشونة الزائدة في الالتحامات، لتظهر البطاقة الصفراء أكثر من مرة.

ولم يجد منتخب فيتنام الحلول الكافية لاختراق دفاع إندونيسيا، والمتسلح بالروح القتالية العالية، لتغيب الخطورة الحقيقية على المرميين، ولينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

وأنقذت عارضة إندونيسيا، فريقها من تسديدة واي يورك القوية في الدقيقة 47، في أولى الفرص الحقيقية في المباراة، وتمكن نغوين تين لين، من تسجيل هدف لفيتنام في الدقيقة 51، من كرة سددها وتحولت من القائم إلى الشباك.

واحتج لاعبي إندونيسيا، طويلاً على الهدف بداعي وجود لمسة يد من تين لين، إلا أن الحكم اعتمد صحة الهدف، والذي زاد من حماس لاعبي فيتنام، فيما واصل لاعبي إندونيسيا، الأداء بنفس الطريقة الدفاعية.

وأضاف البديل نغوين كوانغ هاي، هدفين متتالين لفيتنام في الدقيقتين 62 و67، وتصدت عارضة فيتنام، لتسديدة قوية في الدقيقة 71، في أولى وأخطر فرص إندونيسيا طوال المباراة، وسدد فوفان تان، كرة صاروخية قوية في الدقيقة 74، محرزاً هدف رابع لمنتخب فيتنام.

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