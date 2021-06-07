الأبيض يسجل ثلاثية في الشباك التايلاندية

المصدر: دبي - العوضي النمر - تصوير - غلام كاركر

نجح منتخب الإمارات الوطني في فض شراكة المركز الثاني، بفوزه بثلاثة اهداف مقابل هدف على نظيره التايلاندي سجلهم كايو ق 14 وليما ق 34 وبيليه ق 94، فيما سجل هدف تايلاند الوحيد لاعبه سوفانات ق 54، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب نادي الوصل في دبي في انطلاقة مباريات الدور الثاني للمجموعة السابعة لتصفيات الأسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس اسيا 2023، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 12 نقطة ولايزال فيتنام في الصدارة برصيد 14 نقطة بفوزه على إندونيسيا بأربعة أهداف.

ومع بداية المباراة ضغط المنتخب التايلاندي سعيا لخطف هدف مبكر ولكن تماسك لاعبي الدفاع حال دون تحقيق مساعيه، وسرعان ما استعاد الأبيض السيطرة علي مجريات اللعب وتهديد مرمي تايلاند بالكرات الطويلة، وان عابه البطيء الزائد ومع ذلك كانت الخطورة الهجومية حاضرة حيث نجح كايو في ترجمة الهجوم بتسجيله هدف التقدم بعد 14 دقيقة، وكاد مبخوت أن يسجل هدفا ثانيا ولكنه لم يوفق لاستبسال حارس تايلاند، وأسفر الضغط المتواصل للأبيض عن تسجيل الهدف الثاني بضربة رأس رائعة من ليما بعد 34 دقيقة.

مع بداية الشوط الثاني كثف المنتخب التايلاندي هجومه لتقليص الفارق، ونجح لاعبه سوفانات في تسجيل هدف بعد 54 دقيقة، وأجرى المدرب مارفيك تغير بمشاركة ماجد حسن بديلا عن خلفان مبارك من أجل إعادة السيطرة على وسط الملعب، وبعدها كثف المنتخب من هجومه وأهدر العديد من الفرص السهلة خاصة من مبخوت الغير مبخوت، وشارك محمد جمعة "بيليه" ويسجل الهدف الثالث بعد مشاركته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز