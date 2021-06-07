منتخب العراق يستعيد صدارة مجموعته الآسيوية

المصدر: دبي - علي شدهان

استعاد منتخب العراق الأول لكرة القدم، صدارة مجموعته الثالثة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لـ«مونديال» 2022، وكأس آسيا 2023، بالفوز بأربعة أهداف لهدف على نظيره الكمبودي اليوم الاثنين، رافعاً رصيده إلى النقطة 14، وبانتظار ما تسفر عنه قمة البحرين وإيران اليوم أيضاً.

سجل رباعية أسود الرافدين، مهند علي بعد مرور 20 ثانية من انطلاقة المباراة، وبشار رسن «ق23»، وعلي عدنان «ق27» من ركلة جزاء، وصفاء هادي «ق90»، فيما سجل هدف كمبوديا الوحيد، فيسال «ق55».

وتضم المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة، منتخبات العراق 14 نقطة، والبحرين 12 نقطة، وإيران 9 نقاط، وهونغ كونغ 5 نقاط، وكمبوديا نقطة يتيمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز