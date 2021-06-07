تأجيل سحب قرعة كأس أمم إفريقيا بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الإثنين تأجيل حفل سحب قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 والذي كان من المقرر اقامته في 25 يونيو في مدينة ياوندي الكاميرونية، على خلفية "مشاكل لوجستية مرتبطة بفيروس "كوفيد-19".

وأفاد متحدث باسم الاتحاد القاري للعبة عدم تحديد أي موعد جديد للحفل المرتقب للبطولة القارية المؤجلة والتي تستضيفها الكاميرون من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022.

وجاء في بيان نشره "كاف" على موقعه الرسمي انه بناء على طلبه "وافقت اللجنة المنظمة الكاميرونية على إعادة جدولة سحب القرعة لاسباب لوجستية تتعلق بوباء +كوفيد-19+".

وكان "كاف" حدد تاريخ 25 الشهر الحالي موعداً لسحب القرعة لتقسيم المنتخبات الـ 24 المشاركة في النهائيات بين 6 مجموعات.

وتأهل إلى النهائيات 23 منتخباً من بينها الجزائر حاملة اللقب، والكاميرون الدولة المضيفة، ومصر حاملة الرقم القياسي لعدد الانتصارات في البطولة القارية (7).

وتقام المباراة الحاسمة لتحديد هوية المنتخب الـ 24 الاخير بين سيراليون وضيفتها بنين من 12 حتى 14 يونيو، علماً أنها كانت مقررة في العاصمة فريتاون في مارس الماضي، قبل أن يتم تأجيلها على خلفية اعتراض بنين على نتائج إيجابية لفيروس كورونا لعدد من لاعبيها.

وتحتاج سيراليون صاحبة المركز الثالث في المجموعة الثانية عشرة مع 4 نقاط للفوز بهدف للتأهل، فيما تحتاج بنين الثانية (7 نقاط) للتعادل لبلوغ النهائيات.



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