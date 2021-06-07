"بيريز" يتنازل عن 10 ملايين يورو لـ "زيدان"

المصدر: البيان الإلكتروني

أشارت صحفية إسبانية "إيه بي سي" إلى أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز قد غفر للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان في دفع قيمة 10 ملايين يورو.

ووفقًا للصحيفة ​​تضمن عقد زيدان غرامة قدرها 10 ملايين يورو في حالة رغبته في المغادرة قبل نهاية عقده في لاعام 2022، ومع ذلك، قرر ريال مدريد مسامحته.

فكرة هذا البند لم تكن لتحدث في هذه المرحلة الثانية إلا بعد ما حدث بالفعل في 2018، عندما غادر زيدان دون إشعار مسبق، ولكن في بادرة امتنان واحترام لأسطورة النادي، رأى مجلس الإدارة أنه من المناسب عدم تفعيل الشرط الجزائي ومطالبة زيدان بدفع 10 ملايين يورو، وعلى العكس من ذلك: لقد احترموا قرار المدرب الفرنسي ولم يعقدوا حتى مؤتمرًا صحفيًا، وهو طلب قدمه زيزو ​​أيضًا.

ويعتبر الاختلاف عن المرة الأولى التي رحل فيها الفرنسي، هو أن زيدان رغم أنه لم يعلن موقفه النهائي حتى نهاية الموسم، لكنه ترك شكوكًا بشأن استمراريته، وهذا جعل ريال مدريد يبدأ العمل على خروجه الافتراضي قبل حدوث ذلك، وبالطبع لم يقدم أي عرض حازم لأي مرشح حتى أصبحت مغادرة صاحب الأصول الجزائرية المولود في مدينة مارسيليا رسمية.

جدير بالذكر أن ريال مدريد خرج من الموسم المنصرم 2020-2021 بدون تحقيق أي ألقاب، حيث حصل على المركز الثاني في الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم «لا ليغا» بفارق نقطتين عن حامل اللقب أتلتيكو مدريد، كما خرج من الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا «شامبيونزليغ» على يد فريق تشيلسي الإنجليزي، حامل اللقب القاري الحالي، وودع مبكرًا مسابقة كأس ملك إسبانيا والتي فاز بها غريمه التقليدي فريق برشلونة.

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