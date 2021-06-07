«ديبورتيفو» يسعى للتخلص من كارتابيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يسعى نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، لإيجاد فرصة للتخلص من راتب لاعبه الأرجنتيني كارتابيا المرتفع، الذي يتجاوز المليون يورو، بالعثور على صفقة مناسبة لشراء عقد اللاعب الأرجنتيني.

وكشف موقع «راديو كورونيا»، أن فيدريكو كارتابيا، بات إحدى المشاكل التي يسعى النادي لحلها في إطار التحضيرات للموسم الجديد، بعدما نجح في الموسم الماضي، في تجديد إعارته إلى شباب الأهلي، بدون خيار شراء العقد مع نهاية الموسم.وأشار الموقع إلى أن شباب الأهلي، لم يبد اهتماماً ببقاء اللاعب في الموسم المقبل، ليتحمل ديبورتيفو لاكورونيا، عبء عودة اللاعب، في الوقت الذي لم يعد لكارتابيا مكان في صفوف النادي الإسباني. وشارك كارتابيا، في 28 مباراة في دوري الخليج العربي خلال فترة إعارته.

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