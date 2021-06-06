«الأبيض» يبحث عن النقطة الـ 12 والثأر من تايلاند

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يتطلع منتخبنا الوطني الأول، لتحقيق فوز جديد عندما يتقابل مع تايلاند في الثامنة و45 دقيقة من مساء غدٍ الاثنين، على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، ضمن منافسات المجموعة السابعة، في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، وفي نفس التوقيت، فيتنام مع إندونيسيا على ملعب استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي.

ويتصدر منتخب فيتنام ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، مقابل 9 نقاط لكل من الإمارات من 5 مباريات، وماليزيا التي لعبت 6 مباريات، و8 نقاط من 6 مباريات لتايلاند، ونقطة لإندونيسيا من 6 مباريات.

وتقام الجولة التالية في المجموعة يوم الجمعة المقبل، حيث تلتقي إندونيسيا مع الإمارات، وماليزيا مع فيتنام، ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثمانية، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

الإمارات - تايلاند

في المباراة الأولى يسعى المنتخب الوطني لمواصلة العودة للمنافسة، حيث إن الفوز أمام تايلاند يضعه في موقف قوي للمنافسة للفوز بصدارة المجموعة، بعدما يصل به إلى النقطة 12.

ويدخل «الأبيض»، المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز الكبير على ماليزيا 4-0 يوم الخميس الماضي، ويسعى للثأر بعد الخسارة أمام تايلاند 1-2 في المواجهة السابقة.

ويعوّل مدرب الفريق مارفيك، على المهاجم المتألق علي مبخوت، والذي سجل هدفين في المباراة أمام ماليزيا، بعدما كان سجل 3 أهداف «هاتريك»، في المباراة الودية أمام الأردن، وتوج قبل ذلك بلقب هداف الدوري المحلي.

أما منتخب تايلاند، بقيادة المدرب أكيرا نيشينو، فيأمل بالخروج من سلسلة النتائج الضعيفة التي تحققت في الفترة الأخيرة، وكانت المباريات السابقة لمنتخبنا، قد شهدت الفوز على ماليزيا 2-1، وعلى إندونيسيا 5-0، قبل أن يخسر في المباراتين أمام تايلاند 1-2، وفيتنام 0-1، ثم يفوز على ماليزيا 4-0.

في المقابل، تعادل منتخب تايلاند مع فيتنام 0-0، وفاز على إندونيسيا 3-0، وعلى الإمارات 2-1، قبل أن يخسر أمام ماليزيا 1-2، ويتعادل مع فيتنام 0-0.

الإمارات - تايلاند

الملعب: استاد زعبيل بنادي الوصل بدبي

التوقيت: 20:45

القنوات الناقلة: دبي الرياضية- الشارقة الرياضية- أبوظبي الرياضية

فيتنام - إندونيسيا

في المباراة الثانية، يطمح منتخب فيتنام في التمسك بالصدارة، عندما يقابل جارته إندونيسيا، والتي حققت أولى نقاطها في الجولة الماضية أمام تايلاند.

وكانت المواجهة السابقة بين الفريقين، قد انتهت بفوز فيتنام 4-0، ويأمل المدرب بارك هانغ-سيو، في أن يظهر فيتنام بذات المستوى الذي قدمه في أول 5 مباريات.

وفي المقابل، فإن المنتخب الإندونيسي، بقيادة شين تاي-يونغ، يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية جديدة بعد التعادل مع تايلاند يوم الخميس الماضي، على أمل التقدم للمنافسة على بطاقة التأهل المباشرة لكأس آسيا.

وكانت المباريات السابقة لمنتخب فيتنام، قد شهدت تعادله مع تايلاند 0-0، قبل أن يفوز على إندونيسيا 4-0، وعلى ماليزيا 1-0، وعلى إندونيسيا 3-1، وعلى الإمارات 1-0، ثم تعادل من جديد مع تايلاند 0-0.

بينما خسر منتخب إندونيسيا، مبارياته الخمس الأولى أمام ماليزيا 2-3، وتايلاند 0-3، والإمارات 0-5، وفيتنام 1-3، وماليزيا 0-2، قبل أن يتعادل مع تايلاند 2-2.

فيتنام - إندونيسيا

الملعب: استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي

التوقيت: 20:45

القنوات الناقلة: دبي الرياضية- الشارقة الرياضية- أبوظبي الرياضية

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