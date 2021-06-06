إندونيسيا وفيتنام... حوار آسيوي بطابع كوري جنوبي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

يلتقي منتخبا إندونيسيا وفيتنام، لحساب الجولة السابعة للمجموعة السابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، على استاد آل مكتوم، مساء الغد، في حوار بطابع كوري جنوبي.

وتبدو المهمة سهلة لمنتخب فيتنام، صاحب المركز الأول بـ 11 نقطة، ويتطلع لمواصلة احتلال الصدارة، قبل مواجهة ماليزيا والإمارات في الجولتين الأخيرتين، فيما يحتل المنتخب الإندونيسي المركز الأخير، بنقطة واحدة، ولا يملك أي رهان في المباراة.

ووصف الكوري الجنوبي، شين تاي يونغ مدرب منتخب إندونيسيا، مواجهة منتخب فيتنام، بالمباراة الصعبة، معرباً في الوقت نفسه، عن تفاؤله بقدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية، مثلما فعلوا ذلك في المباراة الماضية مع تايلاند، التي حسمها التعادل بهدفين لمثلهما (2-2)، وقال: بفضل النتيجة الإيجابية أمام تايلاند، حصلنا على الثقة، وسنعمل على تقديم مباراة قوية، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الخروج بنتيجة جيدة.

وأثنى يونغ على المنتخب الفيتنامي، ووصفه بالفريق الجيد والمنظم، مشيراً إلى أنه يلعب بتوازن بين الدفاع والهجوم، ويضم لاعبين يتميزون بالسرعة.

وقال ايجي مولانا فكري، النجم الصاعد لكرة القدم الإندونيسية، إن كل لاعب في الفريق، سيقدم أفضل ما لديه، لتحقيق نتيجة إيجابية، موضحاً أن الهزائم في المباريات الـ 5 الأولى، أصبحت من الماضي، وأنه يجب التعلم من الأخطاء، وتجنب تكرارها في المستقبل.

منتخب طموح

من جهته، أكد الكوري الجنوبي، بارك هانج سيو، مدرب فيتنام، أن إندونيسيا منتخب طموح، يضم مجموعة من اللاعبين الشباب، الذين لديهم روح عالية، وحماس في الملعب، وهو ما يزيد من صعوبة المباراة، مشيراً إلى أنه حضر المباراة الماضية التي لعبوها أمام تايلاند، وخرج بانطباع جيد عنهم.

وقال بارك هانج سيو، إنه يعرف استاد آل مكتوم جيداً، بحكم أنه سبق لمنتخب فيتنام أن لعب عليه مباراتين ضد الأردن واليابان، ضمن نهائيات كأس أمم آسيا 2019، لكن التحدي الذي يواجه لاعبيه، هو حرارة الطقس، باعتبار أن المباراتين السابقتين، كانتا في فصل الشتاء.

وقال نغوغ هاي كيو لاعب منتخب فيتنام، إنه يتوقع مباراة صعبة، رغم أن المنتخب الإندونيسي ليس لديه أي رهان، وبعيد عن التأهل، موضحاً أن عودته في مباراة تايلاند، بعد التأخر في مناسبتين، يؤكد أنه منتخب جدير بالاحترام.

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