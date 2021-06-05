المحافظة على القمة هدف فيتنام أمام إندونيسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يلتقي منتخبا فيتنام وإندونيسيا بعد غد الاثنين في تمام الساعة 8:45 دقيقة، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، ضمن منافسات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وتسعى فيتنام للحفاظ على صدارتها الحالية للمجموعة السابعة، برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، مقابل 9 نقاط لكل من منتخبنا الوطني من 5 مباريات، وتايلاند وماليزيا، واللتين لعبتا 6 مباريات، وتحتل إندونيسيا، المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وكانت المباريات السابقة، قد شهدت تعادل فيتنام مرتين مع تايلاند بنتيجة واحدة 0-0، وفازت على ماليزيا 1-0، وعلى إندونيسيا 3-1، وعلى الإمارات 1-0، في حين، خسرت إندونيسيا من ماليزيا مرتين بنتيجتي 2-3 و0-2، ومن تايلاند 0-3، ومن الإمارات 0-5، وتعادلت مع تايلاند 2-2 الخميس الماضي، في دبي.

والجدير بالذكر، إنه يتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

يذكر أن اتحاد الكرة الإماراتي نال حقوق البث التلفزيوني لمباريات المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة من قبل الاتحاد الآسيوي، حيث قام باعتماد القنوات الرياضية المحلية الناقلة لمباريات منتخب الإمارات وهي دبي الرياضية، والشارقة الرياضية، وأبوظبي الرياضية.

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