«الأبيض» يلتقي تايلاند في جولة مفصلية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تشهد دبي مساء بعد غدٍ الاثنين، جولة مهمة ضمن منافسات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، ويلتقي فيها منتخبنا الوطني الأول مع نظيره التايلاندي، ومنتخب فيتنام مع نظيره منتخب إندونيسيا.

وتعتبر جولة الاثنين، في غاية الأهمية لـ «الأبيض»، في صراعه على قمة المجموعة، بعد فوزه في الجولة الماضية برباعية نظيفة على منتخب ماليزيا يوم الخميس الماضي، على ملعب استاد زعبيل في نادي الوصل، وتعادل تايلاند مع إندونيسيا 2-2، على ملعب استاد آل مكتوم في نادي النصر.

كما يسعى منتخبنا للثأر من الخسارة في الدور الأول أمام مضيفه تايلاند 1-2، على أمل تعثر فيتنام أمام إندونيسيا، ليشتد الصراع أكثر على القمة، والتي يتصدرها حالياً منتخب فيتنام برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، مقابل 9 نقاط لكل من منتخبنا الوطني من 5 مباريات، وتايلاند وماليزيا، واللتين لعبتا 6 مباريات، وتحتل إندونيسيا، المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وكانت المباريات السابقة لمنتخبنا الوطني، قد شهدت فوزه على ماليزيا 2-1، وعلى إندونيسيا 5-0، وخسر من فيتنام 0-1، وفي المقابل، تعادلت تايلاند مع فيتنام مرتين بنتيجة واحدة 0-0، والفوز على إندونيسيا 3-0، والخسارة من ماليزيا 1-2، وأخيراً التعادل 2-2 مع إندونيسيا.

والجدير بالذكر، إنه يتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

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