صلاح في تشكيل الموسم لـ الدوري الإنجليزي في لعبة "فيفا 2021"

المصدر: البيان الإلكتروني

حجز الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي مكاناً له ضمن تشكيلة الدوري الإنجليزي للموسم المنصرم في لعبة " فيفا 2021"، وذلك إلى جوار قائمة ضمت 15 نجماً أبرزهم ميسي ورونالدو وهاري كين، وليفاندوفسكي.

كما ضم التشكيل: روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، والنجم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والسلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.

وبلغ إجمالي الطاقة الخاصة بالنجم المصري" 96".

وكان الأسطورة البرازيلي بيليه؛ الجوهرة السمراء توقف عند موهبة الفرعون المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، واختاره ضمن فريقه التاريخي في ترقية لعبة «فيفا 2021».

وفرض محمد صلاح نفسه كأحد أبرز اللاعبين في القارة الأوروبية العجوز منذ احترافه في سويسرا رفقة فريق بازل قبل عدة سنوات، وحتى وصوله لقمة الهرم الكروي مع فريق ليفربول، والتتويج ببطولتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز.

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