بعد رحيل أنشيلوتي.. إيفرتون يعلن الاستغناء عن 13 لاعباً هذا الصيف

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي أيفرتون الإنجليزي رحيل 13 لاعباً بنهاية الشهر الجاري، وذلك في محاولة لإعادة ترتيب أوراق النادي بعد عودة مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي إلى ريال مدريد.

وقال النادي في بيان رسمي: " أن جوشوا كينج وثيو والكوت ويانيك بولاسي ومحمد بيسيتش سيغادرون النادي عندما تنتهي عقودهم الحالية في نهاية الشهر، وسيعود حارس المرمى المعار روبن أولسن إلى ناديه روما ".

أضاف: "في قائمة فريق تحت 23 عامًا، سيتم إطلاق سراح جوش بولر ودينيس أدينيران وماثيو بنينجتون وكون أوزونيديس وكالوم كونولي وبوبي كارول في نهاية هذا الشهر، ويود إيفرتون أن يشكر جميع اللاعبين المغادرين لمساهمتهم طوال فترة وجودهم في النادي."

وتابع البيان: "تم عرض صفقات جديدة على ناثان برودهيد وريان أستلي وجو أندرسون، كما اتخذ النادي خيار تمديد عقد كايل جون حتى نهاية يونيو 2022، مع تمديد عقد ليام هيجينز للعام الثالث".

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