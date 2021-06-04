ميسي ورفاقه يكشفون عن تمثال جديد لمارادونا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تم تكريم دييغو مارادونا، من قبل منتخب الأرجنتين لكرة القدم، حيث تم الكشف عن تمثال الأسطورة خارج ملعب مادري دي سيودادس الجديد في سانتياغو ديل إستيرو.

كانت مباراة أمس الخميس، في تصفيات كأس العالم ضد تشيلي، هي المرة الأولى التي تلعب فيها الأرجنتين منذ وفاة مارادونا في 25 نوفمبر من العام الماضي.

وتجمع أعضاء الفريق بقيادة ليونيل ميسي، ليشهدوا إزاحة الستار رسمياً عن تمثال مارادونا، كما ارتدى اللاعبون قمصاناً تحمل صورة مارادونا، لتعكس إرثه الأبدي في البلاد.

وكان مارادونا، قد توفي بسبب قصور في القلب عن عمر يناهز الستين في أواخر العام الماضي، وخلص تحقيق في ملابسات وفاته إلى أن فريقه الطبي تصرف بطريقة غير لائقة وقاصرة ومتهورة.

وتعادلت الأرجنتين 1-1 مع تشيلي، وسجل هدف الأرجنتين ليونيل ميسي، من ركلة جزاء، ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني خلف البرازيل في مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية، برصيد 11 نقطة من مبارياته الخمس الأولى، وتلعب الأرجنتين خارج أرضها أمام كولومبيا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال ميسي عقب المباراة: «كنت أشعر أن مارادونا يراقبنا خلال المباراة، والتي كانت مباراة مهمة للغاية كونها الأولى بدون دييغو مارادونا، ونعرف ما عناه المنتخب الأرجنتيني بالنسبة له».

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