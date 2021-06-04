مارفيك: فخور بأداء اللاعبين ونطمح للأفضل أمام تايلاند

المصدر: البيان الإلكتروني

عبر الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه المنتخب أمام ماليزيا أمس في أولى المباريات المتبقية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة على نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 , مؤكداً أن الفوز يعد دافعاً كبيراً لتقديم مستوى أفضل خلال المباريات الثلاث المتبقية أمام تايلاند وإندونيسيا وفيتنام .

وقال مارفيك خلال المؤتمر الصحفي إن الأبيض ظهر بصورة جيدة جداً واستطاع فرض أسلوبه منذ البداية وكان هناك تماسك وتناغم بين الخطوط الثلاثة وتنوع في أسلوب اللعب على الرغم من اعتماد المنافس على الدفاع بشكل كامل ، مشيراً إلى أن اللاعبين وجدوا الحلول المناسبة ووصلوا إلى مرمى المنتخب الماليزي في أكثر من مناسبة واستطاعوا تسجيل 4 أهداف بطريقة جميلة جداً .

وأضاف مارفيك أنه طوى صفحة مباراة ماليزيا وبات تركيزه منصباً الآن على مباراة تايلاند المقررة يوم الإثنين المقبل, والتي تعد مهمة للغاية لمواصلة مشوار التأهل, خاصة أن الأبيض قفز الآن إلى المركز الثاني بالمجموعة برصيد 9 نقاط وحظوظه أصبحت كبيرة جداً ، مشدداً أنه لا يلتفت نهائياً لنتائج مباريات المنتخبات الأخرى ويهمه فقط تحقيق الفوز في بقية المباريات لضمان التأهل كأول المجموعة دون الحاجه للحسابات الأخرى .

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