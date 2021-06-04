النني يفوز بجائزة هدف الموسم في أرسنال

المصدر: البيان الإلكتروني

فاز النجم المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال بجائزة هدف الموسم في مرمى دوندالك، وفقاً للموقع الرسمي للنادي حيث حصد النني 21% من إجمالي الأصوات.

ونجح الدولي المصري في هز شباك الخصوم 3 مرات بالموسم الماضي منها الهدف الرائع في مرمى دوندالك في بطولة الدوري الأوروبي والذي نال عنه الجائزة.

وتلاقى الفريقان في الجولة 6 من دور مجموعات البطولة الأوروبية، حيث فاز أرسنال بأربعة أهداف لهدفين، وسجل النني الهدف الثاني.

وشارك الننى في 23 مباراة فى الدورى الإنجليزى، خاض منها 17 أساسيا، ونجح فى تسجيل هدف، وشارك فى 1553 دقيقة مع فريقه، كما حصل على 3 إنذارات صفراء.

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