كأس أوروبا: 14 ألف متفرج في المباراة الواحدة في ميونيخ

المصدر: أ ف ب

منحت السلطات البافارية الجمعة الضوء الأخضر لحضور 14 ألف متفرج في المباراة الواحدة على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم المقررة من 11 يونيو حتى 11 يوليو المقبل.

وقال رئيس الحكومة الإقليمية ماركوس سودر "بافاريا في حالة أفضل، والحالة الطبيعية تعود مع بروتوكول صحي صارم، واختبارات وأقنعة، سيكون الملعب ممتلئاً بنسبة 20 في المئة، أو حوالي 14 ألف متفرج".

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة البافارية المباريات الثلاث لألمانيا في الدور الأول ضد فرنسا في 15 ونيو والبرتغال في 19 منه والمجر في 23 من الشهر ذاته، بالإضافة إلى مباراة في الدور ربع النهائي مقررة في الثاني من يوليو.

وستكون مباراة ألمانيا وفرنسا هي الأولى التي ترحب بالجماهير في ميونيخ منذ فرض اللعب خلف أبواب موصدة في مارس 2020، حيث لم يلعب أبداً بايرن ميونيخ أمام أنصاره منذ ذلك الحين.

ولم تلتزم بافاريا ولا مدينة ميونيخ جتى اليوم باستقبال الجماهير في كأس أوروبا، رغم مطالب الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) بعدم تنظيم أي مباراة في البطولة في ملعب فارغ.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز