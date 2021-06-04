الولايات المتحدة والمكسيك إلى نهائي الكونكاكاف

المصدر: أ ف ب

بلغت الولايات المتحدة والمكسيك المباراة النهائي لدوري أمم الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكارايبي) في كرة القدم بفوز الأولى على هندوراس 1-صفر، والثانية على كوستاريكا 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الخميس في دنفر في نصف النهائي.

في المباراة الأولى، تدين الولايات المتحدة بتأهلها إلى مهاجم يونغ بويز السويسري جوردان سيباتشو الذي سجل الهدف الوحيد قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة وبعد 11 دقيقة من دخوله مكان مهاجم فيردر بريمن الألماني جوشوا سيرجنت، بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من لاعب وسط سالزبورغ النمسوي بريندن أرونسون.

وفي الثانية، فرض حارس مرمى المكسيك غييرمو أوتشوا نفسه نجما بتصديه للركلة الترجيحية لألان رويس.

وفي ركلات الترجيح، سجل هيرفينغ لوسانو وأوربيلين بينيدا وألان بوليدو ولويس رومو وخيسوس غياردو للمكسيك وأهدر لها أوريال أنتونا.

في المقابل، سجل يوهان فينيغاس وبرنالد ألفارو وأريال لاسيتر وفرانشيسكو كالفو لكوستاريكا وأهدر أوسكار دوارتي ألان كروس.

وتقام المباراة النهائية الأحد المقبل.

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