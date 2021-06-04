وفاة ميللر حارس ارسنال السابق

المصدر: دبي- البيان الرياضي

توفي آلان ميللر الحارس السابق لارسنال وميدلسبره ووست بروميتش البيون، عن سن 51 عاماً، وانضم ميللر إلى ارسنال في مرحلة الشباب عام 1984، ووقع عقداً كمحترف مع النادي بعد 4 سنوات.

وظهر لأول مرة في أرسنال كبديل ضد ليدز يونايتد، على ملعب إيلاند رود، وخاض 5 مباريات مع الفريق، وكان بديلاً للحارس الأساسي، عندما فاز أرسنال بلقبي الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية عام 1993، بالإضافة إلى كأس الكؤوس الأوروبية بعد ذلك بعام.

وأمضى ميللر بعض الوقت على سبيل الإعارة مع بليموث أرجايل، ووست بروميتش، وبرمنغهام سيتي، وانضم إلى بورو مقابل 325 ألف جنيه إسترليني في أغسطس 1994، وفاز بالبطولة مع الجانب الشمالي الشرقي في موسم 1994-1995.

وانتقل إلى وست بروميتش ألبيون، مقابل 400 ألف جنيه إسترليني في عام 1997، قبل أن ينضم إلى بلاكبيرن روفرز في عام 2000، وأنهى مسيرته في إيوود بارك، بإصابة في الظهر أجبرته على التقاعد في عام 2003.

واستمتع ميلر أيضًا بفترات إعارة مع هدرسفيلد تاون وجريمسبي تاون وبريستول سيتي وكوفنتري سيتي وسانت جونستون.

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