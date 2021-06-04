ميسي يتحصل على سكن اجتماعي في الجزائر!

المصدر: البيان الإلكتروني

خلّف ظهور اسم اللاعب الأرجنتيني ليونال ميسي ضمن القائمة الأولية للمستفيدين من سكنات ببلدية دالي إبراهيم بالعاصمة الجزائر موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصفحة الرسمية لبلدية دالي إبراهيم القائمة الأولية للمسجلين عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالسكن الاجتماعي التساهمي، وضمنها اسم اللاعب ميسي.

وظهر اسم ليونيل ميسي في القائمة تحت رقم 1924 بتاريخ ومكان ميلاد 1 جانفي 1980 بولاية عين الدفلى.

ولم تقم مصالح البلدية بالتوضيح أو حذف المنشور رغم مرور 17 ساعة على نشره وتداوله بصورة كبيرة عبر مختلف الصفحات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز