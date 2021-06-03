مبخوت: لا أهتم بالإحصائيات والمهم مساعدة فريقي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعرب علي مبخوت مهاجم المنتخب الوطني، عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل لاعبي مباراة "الأبيض" ومنتخب ماليزيا مساء اليوم، وبتسجيله هدفين من أهداف منتخبنا الأربعة، والتي انهى بها المباراة.

وقال: "الفوز برباعية نظيفة، بداية ممتازة في أول مباراة لنا بعد استئناف التصفيات، ونحن وأدينا المطلوب منا، وحققنا الثلاثة نقاط، ونطمع للمزيد".

وأضاف: "نسعى في الأيام المقبلة، لعلاج أخطاءنا، وتقديم الأفضل في المباريات القادمة، والكل لم يقصر أمام ماليزيا، وقدم أفضل ما لديه".

وعن منافساته على لقب هداف التصفيات، قال: "لا أشغل نفسي بهذه المسألة أو بالإحصائيات والأرقام، مع التأكيد على أهمية تسجيل الأهداف، والأهم بالنسبة لي مساعدة فريقي، ونحن نتعامل مع كل مباراة على حده، والمهم تحقيق الفوز في جميع مبارياتنا".

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