مارفيك: سعيد بفوز "الأبيض" ونفكر في مباراتنا التالية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعرب الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الوطني الأول، عن رضاءه وسعادته بالفوز الكبير بأربعة أهداف نظيفة على منتخب ماليزيا، في تصفيات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وقال: "أضعنا بعض الفرص في الشوط الأول، ولعبنا بطريقة رائعة في الشوط الثاني، وكان علينا اللعب بطريقة سهلة في هذا الطقس، وسجلنا 4 أهداف، وكنا قادرين على تسجيل المزيد، وأنا سعيد كثيراً بما أظهره الفريق من تنظيم جيد في أرض الملعب".

وأضاف: "لكل مباراة أهميتها ونسينا مباراتنا هذه، ونفكر في المباراة المقبلة، وتعادل تايلاند وإندونيسيا، منتخب تايلاند فريق قوي، ولكني لا أراها الآن، والمهم أن نركز على فريقنا، ونفكر في المباراة التالية، ونركز على الفوز".

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